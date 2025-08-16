El Fútbol Club Barcelona, arrancó su defensa del título de la Liga Española, con victoria por 0 a 3 ante Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix de Palma, ante 23 318 espectadores.

Los culés se fueron al frente del marcador en solamente 7 minutos del partido por medio de Raphinha con un remate de cabeza.

El pase de Lamine y gol de de Raphinha



Estamos muy de vuelta



pic.twitter.com/o6i7J1NKTH — nenn (fan) (@FCB_nenn) August 16, 2025

Luego Fernán Torres, amplió el marcador con el 0 a 2 con un disparo de pierna derecha, pero ahí saltó la polémica.

Un jugador del Mallorca estaba tendido en el terreno de juego y el árbitro se llevó el pito a la boca, sin embargo, nunca lo hizo sonar. Jugadores del Barcelona y Mallorca dejaron de marcar y moverse, pero Fernán sacó de igual manera su remate.

Con el 0 a 2 en el marcador, Raphinha tuvo que haber sido expulsado tras una entrada artera ante un jugador del Mallorca, sin embargo el árbitro Munuera, ni siquiera sacó amarilla o la fue a revisar al VAR.

Al minuto 94, Yamal sentenció el partido con el 0 a 3.