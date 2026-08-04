Barcelona deja ir a uno de sus porteros

(AFP). El Barcelona ha cedido al portero alemán Marc-André Ter Stegen al Ajax neerlandés para la próxima temporada.

“El FC Barcelona y el AFC Ajax han acordado la cesión de Marc-André ter Stegen hasta el 30 de junio de 2027”, informó este martes el club azulgrana.

El guardameta alemán del Barça volverá a salir cedido por segunda temporada consecutiva, tras su préstamo al Girona en la segunda parte de la campaña pasada.

Cedido al Girona en enero, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el club catalán debido a una lesión que le alejó de los terrenos de juego para el resto de la temporada, dejándole fuera del Mundial.

Wojciech Szczesny y Marc Andre Ter Stegen. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Las lesiones han condicionado en gran manera las dos últimas temporadas de Ter Stegen, que llegó al Barça en 2014.

Ter Stegen se reencontrará en el Ajax con Míchel Sánchez, el entrenador que le llevó al Girona la pasada campaña.

El portero alemán buscará recuperar los minutos y el protagonismo perdidos en el Camp Nou, donde Joan García se ha convertido en el titular indiscutible bajo los palos.

“Marc tiene un historial excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Es una incorporación inmediata para nuestro equipo”, afirmó el director deportivo del Ajax, Jordi Cruyff, con el que Ter Stegen ya coincidió en el Barça.

Ter Stegen, ganador de una Liga de Campeones y siete títulos de LaLiga con el Barça, tiene contrato con el club azulgrana hasta 2028.