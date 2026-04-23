Barça sigue de líder, pero pierde a Lamine Yamal

Barcelona, España, AFP – El Barcelona ganó 1-0 al Celta, este miércoles en la 33ª jornada liguera, para seguir corriendo hacia el título nacional, pero pagó el alto precio de una lesión de Lamine Yamal.

El delantero azulgrana se lesionó al tirar el penal que supuso el gol de la victoria local (40′).

Con su victoria el Barcelona mantiene su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, a falta de seis jornadas y 18 puntos por disputarse.

Pero la peor noticia para los azulgrana fue la lesión de Lamine Yamal, quien, según informaciones de prensa, podría sufrir una rotura en los isquiotibiales.

“Tenemos que esperar a mañana, a ver qué es. Creo que hay algo porque él se notó algo y creo que después del gol, no habría dejado el campo sin motivo”, dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick, tras el partido.

El Barça logró imponerse a un valiente Celta, que acumuló su segunda derrota consecutiva en Liga, tras ser eliminado de la Europa League por el Friburgo el jueves pasado.