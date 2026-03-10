Barça rescata el empate y Bayern aplasta al Atalanta

Newcastle, Reino Unido (AFP) – Sin inspiración, el Barcelona empató 1-1 in extremis en la cancha del Newcastle gracias a un penal marcado por Lamine Yamal, este martes en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, en una eliminatoria que se decidirá el próximo miércoles en el Camp Nou.

Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League (12º), el Barcelona estuvo lejos de su mejor versión. Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y selló el empate Yamal en el descuento (90+6′) tras un penal señalado sobre Dani Olmo.

Por otra parte, el Bayern de Múnich, sin la participación de Harry Kane, puso pie y medio en cuartos de Champions tras golear 6-1 al Atalanta en Bérgamo, este martes en la ida de octavos de final.

Con Kane presenciando todo el partido desde el banquillo, el gigante bávaro ya mandaba 3-0 en apenas 25 minutos tras los goles de Josip Stanicic (12′), Michael Olise (22′) y Serge Gnabry (25′).

La esperanzas del Atalanta, que sustentaba sobre sus espaldas el prestigio del fútbol italiano como último superviviente en Champions de la Serie A, quedaron reducidas a cenizas antes de visitar el Allianz Arena.

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En España, En una primera parte de locura, y con la colaboración del arquero Antonín Kinsky, el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham este martes en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones europea.

Cuarto en la fase de liguilla solo por detrás de los gigantes Arsenal, Bayern Munich y Liverpool, el Tottenham vivió una noche para olvidar que le pone muy cuesta arriba su continuidad en la Champions. Deberá apelar a la épica en la vuelta el 18 de marzo en Londres.

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Derrota por 1-0… y gracias. El Liverpool salió herido, pero vivo, del infierno turco del Ali Sami Yen, donde perdió 1-0 este martes ante un Galatasaray que tuvo ocasiones para lograr una victoria más abultada que hubiera puesto en serio riesgo el pase de los Reds a cuartos de Champions.

Los hombres de Arne Slot sufrieron, por tanto, el mismo resultado que en su visita al ‘infierno turco’ en la fase de liga en septiembre.