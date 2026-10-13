Barça golea en el infierno de Estambul

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Estambul, Turquía (AFP) – Por detrás en el marcador en un ambiente hostil, el FC Barcelona remontó este martes en Estambul para golear 4-1 al Galatasaray en la segunda jornada de Liga de Campeones, en una nueva exhibición del joven Lamine Yamal.

Pese a un inicio arrollador del club blaugrana, fueron los locales quienes se adelantaron con gol del ruso Alexey Batrakov (28′). El lateral portugués João Cancelo empató antes del descanso (43′) y Yamal, con doblete de asistencias a Fermín (50′) y Anthony Gordon (53′), desatascó un partido que se había envenenado Con el partido ya controlado, Karim Adeyemi (65′) decoró la goleada.

El Barça sumó así su décima victoria en otros tantos partidos esta temporada, un inicio arrollador que permite al vigente campeón de España afrontar con confianza sus siguientes encuentros, con visitas a Real Betis en LaLiga y a PSG en Champions, antes de recibir en el Clásico del campeonato al Real Madrid.

Por su parte el Galatasaray encajó su segunda derrota en dos jornadas de Champions y se hunde en la parte baja de la fase de liga única del torneo.

