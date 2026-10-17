Barça arrolla al Betis de visita con Yamal encendido

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El FC Barcelona firmó una contundente actuación ofensiva tras derrotar 2-5 al Real Betis en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, en choque correspondiente a la novena jornada de LaLiga.

Lamine Yamal lideró la victoria del conjunto visitante al registrar un gol y una asistencia, convirtiéndose en la gran figura del compromiso.

El ataque azulgrana abrió el marcador apenas al minuto 10 con la anotación de Lamine Yamal tras pase de Jules Koundé.

Pese a que Valentín Gómez emparejó de forma momentánea el encuentro al minuto 22 con asistencia de Pablo Fornals, el Barcelona recuperó la ventaja al 27′ mediante un gol de Rodri, asistido por Fermín López.

En la segunda mitad, la dinámica goleadora no se detuvo. Gabriel Jesus amplió la distancia al minuto 51 tras asistencia de Yamal, aunque Abdessamad Ezzalzouli respondió rápido al 53′ descontando para el Betis a pase de Giovani Lo Celso.

Sin embargo, la efectividad catalana terminó por liquidar el choque con los tantos de Eric García al minuto 62 y de Dani Olmo al 81′, ambos servidos por Pau Cubarsí.

Gracias a su destacada labor, Lamine Yamal fue elegido como el jugador del partido.

Con esta victoria, el FC Barcelona sostiene su paso perfecto en el liderato de LaLiga con 24 puntos en ocho presentaciones, mientras que el Real Betis permanece en la tercera casilla con 19 unidades.