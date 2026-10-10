Barboza sugirió en reunión que tenía un contacto en la policía judicial

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El productor de eventos masivos de apellidos Benavides Barboza, detenido por el caso Éxodo, habría dado a entender que tenía un contacto en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esto tras una reunión que tuvo Barboza en un centro comercial en Escazú, en febrero de 2025, con personas vinculadas a la organización criminal de Edwin Vargas, alias “Sobrino”.

Así se detalla en el expediente del caso, del cual Grupo Extra tiene copia y donde se describe la conversación de esa fecha.

“Hugo menciona que mantiene un contacto dentro de la Policía O.I.J., según se interpreta lo escuchado”, menciona el expediente.

Por otra parte, Barboza planteó cambiar la manera en que se comunicaban para evitar ser rastreados por las autoridades.

“También mencionaron utilizar la plataforma de comunicación Snapchat con el fin de evitar intervenciones telefónicas, propuesta de Hugo Benavides Barboza, mencionando que a los usuarios únicamente se les ponen nombres clave”, detalla el documento.

Durante la reunión, se habría conversado sobre la intención de invertir recursos en eventos masivos, aparentemente provenientes de las actividades de alias “Sobrino”.

“Entre los presentes conversan sobre inversiones en conciertos y movimientos de dinero para esto, mencionando que el dinero saldría aproximadamente el 20 de marzo, que ese mes deben dar 80 mil (dólares por el contexto) y que otro de ellos debe pasar 30 mil más 950 mil (dólares) abonando estas cantidades mínimo dos a tres meses”, señala el expediente.

Los contactos financieros no se limitaron a Costa Rica. En las comunicaciones se registran coordinaciones directas para la separación de estadios y la logística de conciertos en Medellín y Panamá, además de coordinaciones de fondos provenientes de España.

Además, el expediente detalla las aparentes labores que ejecutaba Barboza en general, y no solo en relación con los eventos masivos.

“En este contexto, la actividad de Hugo no debe examinarse aisladamente, sino como una extensión de la administración financiera de la organización, en especial porque posteriormente se documenta que también interviene en inversiones de mayor escala vinculadas con conciertos y espectáculos”, agrega el documento.

Otros detalles

El expediente de la investigación también detalla actividades relacionadas con eventos fuera del país.

“Tras la realización del concierto de Aventura en octubre de 2024, se registraron imágenes de Benavides desde el Hotel Riu Plaza en Panamá, enviando fotografías de fajos de billetes de $50 y $100 acumulados en maletas para su traslado e ingreso físico a Costa Rica”, señala el documento.

De acuerdo con la investigación, el productor era considerado colocador y administrador de capitales controlados por “Sobrino”.

“Utilizando préstamos a terceros como una de las vías para mantener dinero en circulación, generar rendimientos mediante intereses y recuperar posteriormente el principal junto con la ganancia obtenida”, detalla el expediente.

Operativo encubierto