Un violento suceso sacudió la noche del viernes el territorio nacional. El hecho se dio en el bar Howard´s, un reconocido local del sector de Santa Ana.

Este, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dejó un saldo de 3 personas fallecidas y 2 heridos.

Las autoridades confirmaron que los sospechosos son 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta. Uno de estos ingresó al local y disparo en múltiples ocasiones.

Esto dice el local comercial:

Luego de los sucesos, el reconocido local Howard´s se pronunció al respecto en horas de la noche.