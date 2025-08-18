En Sporting no soportaron llegar a la cuarta fecha y sumar un solo punto, por lo que su dirigencia comunicó la salida del timonel Luis Antonio Marín y su asistente técnico Harold Wallace. Por medio de un comunicado de prensa detallaron que la decisión es “por mutuo acuerdo. Agradecemos a ambos por su profesionalismo, trabajo y dedicación y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”.

Este es el segundo entrenador que pierde su puesto, pues el primero había sido Pablo Salazar, quien dirigía al Herediano, su lugar lo tomó Jafet Soto por un partido y ahora dirige Hernán Medford en el Team. Trasciende que una opción en Sporting sería Minor Díaz.