Nueva York, 17 sep (EFE).- Bank of America anunció este miércoles el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos, un 4 % o un dólar más que lo pagado desde el último incremento en 2024, según reveló la compañía a través de un comunicado.

“La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en Estados Unidos”, manifestó a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.

Además, la ejecutiva agregó que el “fuerte y creciente” salario mínimo del banco hace posible que sus integrantes de equipo “construyan una carrera a largo término” en la empresa.

De acuerdo con Bank of America, entrar a la empresa con un salario mínimo es un “trampolín” en una carrera a largo plazo, tal como ha ocurrido con algunos de sus empleados, que ingresaron con la menor compensación y ahora tienen cargos de liderazgo.

Lo anterior, según se explica en el comunicado, se logra a través de una “inversión continua” en la formación de las habilidades y una cultura basada en las oportunidades.

Con este nuevo incremento, que se efectuará a principios de octubre, el salario mínimo anual para los trabajadores de tiempo completo en el banco estadounidense llegará a más de 50.000 dólares, agregó la información.

El aumento, que beneficiará a miles de empleados en todo el país norteamericano, representa un incremento de más de 20.000 dólares desde 2017 en el salario anual de quienes están a tiempo completo.

A su vez, el banco detalló que el 97 % de sus empleados también han recibido premios más allá de la compensación regular, equivalentes a cerca de 5.800 millones de dólares desembolsados desde 2017.

El Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo, con aproximadamente 69 millones de clientes particulares y empresariales en EE. UU. EFE