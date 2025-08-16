La espera terminó y la Liga de Ascenso da inicio con su Torneo Apertura 2025. Desde este sábado y hasta el lunes habrá juegos en un certamen que cuenta con la presencia del Municipal Santa Ana, quien no se pudo mantener en la máxima categoría. Otra de las particularidades es la llegada del cuadro Pitbulls, el cual está afincado en Santa Bárbara de Heredia.

Otra particularidad, no menos importante, es que dos equipos muy tradicionales no podrán participar. Hablamos de Limón Black Star y del Municipal Turrialba, quienes perdieron su licencia de participación y se convierten en clubes del fútbol aficionado.

En esta jornada no tenía juego programado el equipo azucarero y en el caso de Limón iba a jugar contra Cariari Pococí, pero como sabemos ambos clubes están fuera de competencia. El equipo que asciende es el ganador del mejor entre el Apertura y el Clausura.