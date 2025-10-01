María Eugenia Zamora, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), conversó con Grupo Extra en el marco del inicio de la campaña presidencial, que arrancará hoy junto con la veda electoral, calificada por el Poder Ejecutivo como una “mordaza”.

La jerarca del órgano encargado de velar por la participación y el correcto ejercicio de la democracia en Costa Rica deberá encabezar la organización de los comicios de febrero en medio de retos crecientes como el abstencionismo y los constantes ataques del presidente Rodrigo Chaves.

Zamora ejemplificó que la veda busca “igualar la cancha” de los aspirantes a la presidencia, por lo que el TSE actúa como un árbitro en un partido de fútbol, procurando que se cumplan a cabalidad “las reglas del juego”.

“La veda no es una mordaza que imponga el Tribunal, es un silencio que exige la Constitución Política y la Ley, con el fin de que todos los jugadores tengan las mismas reglas y condiciones”, detalló.

Con el cierre del padrón electoral este 30 de setiembre, quedan 123 días para las elecciones, en las que los costarricenses deberán elegir entre 20 postulantes a la persona que guiará al país hasta el 2030.

Además deberán escoger a los 57 diputados que desde Cuesta de Moras dictarán las leyes que regirán a la sociedad tica desde el 1º de mayo.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.