Bandera de Costa Rica ondea a media asta este 30 de setiembre: esta es la razón

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La bandera ubicada frente a la Asamblea Legislativa permanece a media asta este miércoles 30 de setiembre, una medida que responde a las honras fúnebres de Estado decretadas en memoria de tres figuras de la Guerra Patria Centroamericana.

El Poder Ejecutivo dispuso que el pabellón nacional ondeara a media asta los días 28, 29 y 30 de setiembre en todas las instituciones públicas del país, así como en las representaciones costarricenses fuera del territorio nacional. La disposición quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45930-MCJ-RE.

Foto: Wilmer Madrigal.

La Gerencia General del Congreso fue informada desde el pasado 23 de setiembre sobre la medida, según consta en una comunicación del Departamento de Protocolo de la Asamblea Legislativa.

El decreto establece las honras fúnebres de Estado en memoria del expresidente Juan Rafael Mora Porras, del general José María Cañas Escamilla y del generalísimo José Joaquín Mora Porras, en el marco de la conmemoración del 170 aniversario de la Batalla de Santa Rosa.

Foto: Wilmer Madrigal.

Como parte de los actos, para este 30 de setiembre se programó un homenaje póstumo oficial y solemne a las 12 mediodía en Puntarenas. Además, las instituciones públicas fueron instruidas para desarrollar actividades conmemorativas y educativas durante estos tres días.