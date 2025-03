Imponen código de silencio con mensajes en barrios del Sur



Tras los recientes hechos de violencia, en especial en los barrios del sur, recientemente trascendió en redes sociales una serie de mensajes en los que al parecer bandas criminales advierten sobre toques de queda, incluso le piden a la población en general no salir de sus casas después de las 9:00 p.m.

Diario Extra accedió a uno de estos mensajes, el cual advertía: “Toque de queda a partir de las 9 p.m. a 5 a.m., Hatillo 3, 4, 5 y Sagrada Familia, Reina de Los Ángeles, Barrio Cuba, Alajuelita, centro, Tejarcillos, se alista batalla campal, balaceras como arroz, a partir de hoy viernes y sábado y domingo”.

Expertos en seguridad señalaron que este tipo de comunicados no solo buscan sembrar el pánico, sino también establecer un ambiente de silencio en las comunidades, donde testigos de delitos optan por callar por miedo a represalias.

El criminólogo Jorge Ulloa explicó que este fenómeno afectó principalmente a zonas vulnerables como Hatillo, Alajuelita y Pavas.

“Estos comunicados responden a estrategias criminales para generar control territorial a través del miedo. Al hacerlo, logran que las personas se abstengan de denunciar cualquier hecho delictivo que presencien”, comentó.

Ulloa también recalcó la necesidad de analizar con seriedad estos mensajes. “Aunque muchos de ellos carecen de veracidad, las autoridades deben investigar el origen y perfil de quienes los difunden. Algunas veces se trata de terceros que buscan generar caos con otros fines”, afirmó.

Estos mensajes se publican en grupos de WhatsApp y redes sociales para infundir el temor.

Temor

Sobre los mensajes donde se indicaba que el fin de semana en los Hatillos 3, 4 y 5, así como en Sagrada Familia, Barrio Cuba, Alajuelita y Tejarcillos, se instauraría un toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, dijo que se descarta su veracidad.

“Las informaciones que circulan en las redes sociales atemorizando a la población y hablando sobre los toques de queda las descartamos desde el Ministerio de Seguridad Pública”, aseveró.

Añadió: “Estos son intentos de atemorizar y generar alarma en la población, en todo caso hemos reforzado el control policial en dichos lugares en resguardo de la población y para evitar cualquier tipo de acontecimiento en este sentido”.

Bandas rivales

Por su parte, la criminóloga Fiorella Roja señaló que este tipo de contenido se publica para mostrar el poder de las organizaciones no solo a la población, sino también a las bandas rivales, aunque la mayoría de las veces no se cumpla lo anunciado.

“Dichos grupos criminales muchas veces quieren ostentar el poder, por lo que juegan con el temor y tratan de sembrar el miedo para sentirse poderosos y hacer creer a las bandas rivales que son dueños de dicho lugar. No obstante, las autoridades, aunque esto las puede alertar, no es mucho lo que pueden hacer, puesto que no se tiene certeza de quién es el autor de dichos textos”, manifestó.

Al mismo tiempo, detalló que estas acciones son copiadas de organizaciones colombianas y mexicanas que operaban de esta manera en los años 80.

“Esto viene de otras latitudes. Por ejemplo, en Colombia en los años 80, en las favelas de Brasil y en las ciudades más peligrosas de México este tipo de amenazas sí se concretan, no obstante, en Costa Rica apenas se está instaurando”, finalizó.

Los expertos hicieron un llamado a las autoridades para que, en caso de que los criminales realmente pretendan concretar lo que anuncian, estén preparadas.

Puntos calientes



Las amenazas se han concentrado principalmente en los barrios del sur, donde las bandas dominantes aprovechan para provocar miedo.



Marianella García

“Estos mensajes qué han puesto en WhatsApp donde nos piden no salir a cierta hora es preocupante porque este tipo de mensajes puede propiciar que en algún momento establecimientos comerciales van a tener que cerrar más temprano”.