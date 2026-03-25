Banda se hacía pasar por policías para robar en casas en Heredia

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La organización criminal que cometía violentos asaltos en viviendas fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en Heredia y San José.

Modo de operar

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos utilizaban chalecos con insignias policiales, vestimenta oscura, pasamontañas y radios de comunicación para hacerse pasar por oficiales. Bajo esta modalidad, ingresaban a las viviendas, privaban de libertad a sus ocupantes y robaban artículos de alto valor.

“Propiamente cuando ingresan, varios sujetos vestidos de policía con chalecos con logos tanto de OIJ como de policía de PCD, como de Fuerza Pública, haciéndose pasar por policías. Realizan un asalto en una vivienda donde privan de libertad a varias personas y roban varios artículos de alto valor”, explicó Pablo Calvo, jefe a.i del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ.

Realizan allanamientos en varios puntos de Heredia.

Uno de los casos clave ocurrió el 4 de julio de 2025 en San Isidro de Heredia, donde varias personas fueron amenazadas con armas de fuego durante el asalto. Tras el reporte al sistema de emergencias, oficiales de la Fuerza Pública lograron ubicar un vehículo sospechoso en el centro de Heredia, lo que permitió las primeras detenciones y la recuperación de evidencia.

Según explicó Pablo Calvo, jefe a.i del Departamento de Investigaciones Criminales, la investigación se extendió durante varios meses y permitió identificar a otros integrantes del grupo, quienes estarían vinculados con hechos similares en distintas zonas del país, incluyendo Guanacaste y regiones del Pacífico.

Este miércoles, las autoridades ejecutaron 7 allanamientos en sectores como San Isidro, San Rafael, San Francisco, Santo Domingo y San Pablo, además de San Sebastián en San José que, de momento, dejan al menos 8 personas detenidas.

Los sospechosos serán puestos a la orden del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones del caso.