Las autoridades realizan múltiples allanamientos con el fin de detener a una organización que se dedicaba al robo de vehículos.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al grupo se les vincula con al menos 32 causas. Cabe destacar que los sujetos aprovechaban fechas festivas para tachar y robar vehículos.

Randall Zúñiga, director del OIJ, destacó que durante el Halloween pasado lograron robar 7 vehículos en Barrio Escalante y La California.

“Es un llamado de atención a la ciudadanía, que cuando hay fiestas o hay fechas así importantes, que aparte de no tomar y manejar, pues mejor que no manejen porque se pueden quedar sin vehículo”, destacó Randall Zúñiga.

Foto: Wilbert Hernández.

El director del OIJ confirmó también que no es considerada una banda violenta, pero sí son muy estructurados.

Incluso se destaca que tenían horarios fijos, solamente “trabajaban” de miércoles a domingo en horario nocturno.

Los allanamientos se realizan en:

Carrillos Alto, en Poás.

Sabanilla y Atenas en Alajuela.

Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José.

Belén en Heredia.

El Cairo de Siquirres.



Durante la movilización se pretende detener a 12 personas, debido a que 2 hombres ya se encuentran en prisión.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público.