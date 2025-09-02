El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó una serie de allanamientos en distintos puntos del Gran Área Metropolitana (GAM).
La movilización se dio con el fin de detener a varias personas sospechosas del delito de Robo de Vehículos.
Al grupo criminal se les relaciona con al menos 32 causas en investigación, en donde habrían robado automóviles en diferentes puntos de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.
Los detenidos:
- Masculino de apellido Cortés, de 47 años.
- Masculino de apellido Quirós, de 36 años.
- Femenina de apellido Ávalos, de 20 años.
- Femenina de apellido Fonseca, de 28 años.
- Masculino de apellido Cordero, de 35 años.
- Masculino de apellido Morera, de 36 años.
- Masculino de apellido Gamboa, de 34 años.
- Masculino de apellido Escalante, de 54 años.
- Femenina de apellido Jiménez, de 47 años.
- Masculino de apellido Díaz, de 45 años.
Además, cabe destacar que un hombre de apellido González, de 41 años, y otro de apellido Pérez, de 39 años, se encuentran privados de libertad.
La investigación inició en 2023, y desde entonces se logró individualizar a al menos 15 personas (12 hombres y tres mujeres).
Durante este período, a dicha banda se le logró materializar 6 hechos, ya que se pudo recuperar 3 vehículos robados sin alterar y otros 3 más alterados.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó también que no es considerada una banda violenta, pero sí son muy estructurados.
Incluso se destaca que tenían horarios fijos, solamente “trabajaban” de miércoles a domingo en horario nocturno.
Lo decomisado:
- 10,993,695.00 colones
- 105 dólares
- 2 indicios con droga
- 2 armas (revolver-pistola)
- 2 indicios Munición — 9mm, .40.
- 4 cargadores
- 19 teléfonos
- 18 tarjetas SIM
- 1 Port SIM
- 3 Micro SD
- 6 indicios documentos
- 3 motocicletas
- 16 vehículos
- 3 juego placas
- 6 partes de vehículos
- 8 motores
- 2 juegos llaves machotes
- 1 indicio herramientas
- 4 indicios prendas de vestir
- 1 grabador
Además, las autoridades confirmaron que los sujetos aprovechaban fechas festivas para tachar y robar vehículos.
Zúñiga destacó que durante el Halloween pasado lograron robar 7 vehículos en Barrio Escalante y La California.