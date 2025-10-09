En las últimas horas, estudiantes del Liceo Regional de Flores, en San Joaquín de Flores, Heredia, compartieron con Diario Extra audios en los que se detallan los últimos indicios sobre el presunto atentado planeado en el colegio. Quienes planean dicho acto, se autoidentifican como “Los Rusos”.

Además, parte de los audios indican: “me dijeron que iba a entrar al portón, matar a los auxiliares y a gente cercana ahí. Después que iban a matar a la persona que los exhibió y luego a las aulas”.

Según se informó anteriormente, en un grupo de estudiantes comenzaron a compartirse fotografías de un grafiti escrito en una pared del baño del colegio con la palabra “Matanza” y la fecha “10/10/25”.

Además, algunos estudiantes habrían afirmado que un joven que amenazó con dicho atentado, publicó videos mostrando un arma y hablando sobre realizar un ataque.

Como último detalle, se indicó a este medio que existe una cuenta de Instagram con el usuario “confesiones_lrf_”, administrada por personas ajenas al colegio, donde, según fuentes, se presume que se están compartiendo todos los detalles sobre la situación.