Banda nacional The Saint Cecilia abrirá a íconos del rock

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La banda costarricense The Saint Cecilia anunció su gira internacional 2026 y fue seleccionada para abrir cuatro conciertos de la icónica banda Foreigner en Alemania.

Este hito marca uno de los momentos más importantes en la carrera del grupo, que tendrá la oportunidad de presentarse ante miles de fanáticos del rock en ciudades como Bassum, Hamburg, Gelsenkirchen y Northeim, entre el 7 de junio y el 2 de julio.

Compartir escenario con una agrupación de esta magnitud representa una vitrina clave para su proyección en el mercado europeo.

“Esta gira es un paso gigante para nosotros. Llevar nuestra música desde Costa Rica hasta escenarios en Estados Unidos y Alemania es algo que soñamos desde el inicio. Compartir escenario con Foreigner es un honor y una responsabilidad enorme”, comentó Stewart Heigold, vocalista de la banda.

Además de este paso en Europa, la agrupación desarrollará una serie de presentaciones en Estados Unidos, con fechas confirmadas en estados como Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Colorado, Illinois, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, New Hampshire y Wisconsin, lo que les permitirá seguir ampliando su alcance internacional.

“Todo esto es gracias a la gente en Costa Rica que ha creído en nosotros desde el inicio. Nos emociona profundamente poder representar al país fuera de nuestras fronteras y llevar un pedacito de nuestra identidad a cada escenario. Sentimos que no viajamos solos, viajamos con todo un país”, expresó Heigold.