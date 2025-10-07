La Banda Municipal de Zarcero está lista para poner a vibrar a la Gran Manzana con lo mejor de la música costarricense en la ciudad de Nueva York.

El próximo viernes 10 de octubre, un grupo de sus integrantes se presentará en el icónico Madison Square Park, en pleno corazón de Manhattan.

Esto gracias a que compartirán escenario con músicos que irán desde sectores como Guanacaste y Heredia, representando juntos el arte y la cultura nacional.

“Llevaremos un poquito de Costa Rica a tierras norteamericanas. No faltará ese sabor a casa y esa alegría que nos caracteriza fusionado con la música típica costarricense, así que todos los que estén cerca no pueden faltar”, recalcó Elesban Rodríguez, director de la agrupación.

Pero eso es solo el comienzo. El sábado 11 de octubre, la banda ofrecerá un evento gratuito en forma de convivio con la comunidad costarricense en el país americano como parte de una actividad organizada por Costa Rica Brilla.

Ese día, el ambiente estará cargado de sabor tico: habrá mascaradas, la icónica Baqueta Guanacasteca, grupos folclóricos y hasta un invitado especial costarricense.

La gira cerrará con broche de oro el domingo 12 de octubre, cuando la Banda de Zarcero participe en el famoso Desfile de la Hispanidad, una celebración que reúne delegaciones de toda Latinoamérica en las calles de Nueva York.

El desfile arrancará a las 12:00 m.d., y Costa Rica estará presente junto a países como Colombia, Perú, entre muchos otros.

“Gran parte de los músicos ya está viajando desde hoy para comenzar con todos los preparativos de nuestras presentaciones con el fin de que todo salga impecable”, indicó.

Aunque todas las presentaciones serán gratuitas, la banda necesita apoyo para cubrir los gastos de transporte de sus integrantes y los instrumentos durante su estadía en Estados Unidos.

En caso de querer colaborar y ser parte de este sueño, se puede hacer mediante Sinpe Móvil al 8416-7273.