La Banda Municipal de Nicoya se prepara para cumplir un sueño histórico: representar a Costa Rica por primera vez fuera del país.

La agrupación viajará a Santiago de Chile para participar en el reconocido Festival Sonidos del Mundo.

Este proyecto nació en 2011 como una iniciativa de la Municipalidad de Nicoya. Desde entonces, se ha convertido en un semillero de talento que promueve la música, la cultura y el desarrollo personal de sus integrantes.

“Nuestra principal ilusión es saber que estamos ayudando a los jóvenes a salir de las cosas cotidianas y los estamos guiando por los buenos caminos y a la vez estamos representando al país”, compartió Jorge Guevara, director de la banda.

La agrupación está integrada por 180 personas, aunque solo 80 podrán participar en este intercambio cultural en Chile.

Sus filas incluyen músicos de viento, percusión, xilófonos y un grupo de baile folclórico, con edades que van desde los 8 hasta los 40 años. “Esto es el resultado de todo el esfuerzo que hemos venido haciendo durante varios años y a pesar de que hemos hecho varias veces el intento, llegó nuestra hora de representar a Nicoya”, recalcó.

Para ayudar a financiar el viaje, tanto el Comité de Padres de Familia como los miembros de la banda impulsaron la campaña “Un comercio, un músico”.

Una iniciativa que invita a los negocios locales a sumarse al proyecto, apoyando con aportes económicos que permitan a más jóvenes ser parte de esta experiencia internacional.

“Cada uno de los integrantes está corriendo con los gastos por su cuenta, sin embargo, esto implica un gran esfuerzo económico, por lo que se han estado realizando diferentes dinámicas para recaudar los dineros para emergencias y alimentación”, señaló Guevara.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través del SINPE Móvil: 7013-0710, a nombre de Roger Francisco Espinoza.