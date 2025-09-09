Un vehículo que habría sido utilizado por la conocida “banda del acetileno” apareció quemado tras un nuevo intento de asalto en Pococí. Según las autoridades, los propios integrantes del grupo lo habrían incendiado por error.

El nuevo intento de robo ocurrió en las oficinas centrales de Coca Cola, donde varios sujetos ingresaron durante la madrugada y sorprendieron a un oficial de seguridad privada.

Uno de los detalles más llamativos del caso es que parte del grupo huyó en un vehículo eléctrico blanco, cargado con varias botellas de licor. El automóvil apareció quemado a pocos kilómetros del lugar. Los investigadores manejan la hipótesis de que el incendio no fue intencional, sino que los sujetos habrían iniciado el fuego accidentalmente con el licor que transportaban, ya que solo la cabina del conductor resultó afectada.Tras el incidente, los sujetos abandonaron el vehículo. Los bomberos realizaron una inspección y concluyeron que los sospechosos intentaron contener el fuego. Durante el ingreso a las instalaciones, los sujetos destruyeron las cámaras de videovigilancia y se dirigieron a la entidad bancaria ubicada dentro del complejo, con la intención de arrancar las bóvedas y los cajeros automáticos para sustraer dinero en efectivo.

La seguridad privada de la empresa, desde San José, detectó el incidente mediante un sistema de monitoreo y alertó a las autoridades de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Una patrulla llegó al sitio y logró ubicar, a unos 300 metros, un segundo vehículo gris, donde detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda. Las placas del automóvil estaban cubiertas para evitar su identificación.