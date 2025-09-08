La “Banda del Acetileno” llegó hasta las oficinas administrativas de la empresa Coca Cola con la intención de apoderarse de una bóveda y cajeros automáticos de una entidad bancaria ubicada en las instalaciones de la compañía.

Según trascendió, varios sujetos se brincaron una tapia y posteriormente llegaron hasta la caseta del guarda de seguridad privada para inmovilizarlo y después encerrarlo dentro de una oficina.

Para evitar ser detectados, los criminales habrían cortado el sistema de videovigilancia, sin embargo, un sistema de monitoreo en la capital se percató del incidente.

Los delincuentes utilizaron el acetileno para atravesar las paredes e intentar llegar al dinero en efectivo, pero la alerta a la Fuerza Pública provocó que oficiales llegaran al sitio.

La actuación de las autoridades provocó que dos personas que habrían huido en un vehículo fueran detenidas a unos 300 metros de la empresa afectada.

Otros sospechosos habrían huido en un carro eléctrico nuevo, el cual dejaron abandonado a unos tres kilómetros de donde ocurrieron los hechos.