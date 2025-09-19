El grupo criminal que publica falsas ofertas de vehículos en la provincia de Cartago volvió a actuar, esta vez engañando a una nueva víctima.

Según trascendió, dos personas se interesaron en una oferta que parecía atractiva y se trasladaron hasta el sector de San Nicolás. Los compradores viajaron desde Palmares hasta el lugar donde los delincuentes los habían citado.

Al llegar, se dieron cuenta de que se trataba de un asalto, ya que el grupo buscaba despojarlos del dinero en efectivo destinado a la supuesta transacción.

Cuando intentaron huir, se produjo un forcejeo con los criminales. Durante el altercado, un hombre de apellido Quesada, de 38 años, recibió un disparo en la pierna, mientras que su acompañante no sufrió lesiones graves.

Los asaltantes escaparon del lugar, aparentemente con un monto de ¢3.5 millones, que las víctimas iban a utilizar para concretar el negocio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan el caso, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en la provincia de Cartago.

Este caso guarda similitud con otro ocurrido en mayo en la misma localidad, donde una persona perdió la vida.

En esa ocasión, la víctima fue un hombre de apellido González, de 32 años, quien llegó a San Nicolás con la intención de intercambiar su vehículo por uno más reciente.

El encuentro había sido pactado previamente mediante una propuesta de canje. Sin embargo, al llegar al sitio, varios sujetos armados lo emboscaron y abrieron fuego sin mediar palabra.

González falleció en el lugar, aunque los asaltantes no lograron llevarse el automóvil.

Además de estas estafas, la provincia de Cartago enfrenta el accionar de un grupo dedicado al robo de vehículos, según alertó el alcalde Mario Redondo. Las autoridades locales manejan información que indica que estas estructuras podrían provenir de otras regiones del país.

Advertencia y consejos

• La Fuerza Pública advirtió que este tipo de situaciones, surgidas a partir de aparentes negocios atractivos en redes sociales, pueden esconder intenciones criminales.

• “Los tratos que parecen demasiado buenos suelen tener algo oculto”, advirtió Erick Calderón, director regional de la Fuerza Pública en Cartago.

• El funcionario instó a los ciudadanos a realizar este tipo de gestiones únicamente en lugares seguros y durante el día, preferiblemente cerca de delegaciones policiales.

• “Hay que evitar los encuentros en horarios nocturnos y verificar siempre con quién se está negociando. Un poco de prevención puede salvar una vida”, agregó.