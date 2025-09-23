La icónica banda juvenil Erreway se presentará en Costa Rica, como parte de su esperada gira internacional “Juntos Otra Vez Tour”.

El reencuentro con su público tico será el próximo lunes 20 de octubre en Parque Viva, a las 8:00 p.m., en un espectáculo cargado de emoción, recuerdos y música que marcó época.

Este concierto representa un hito para miles de costarricenses que crecieron con la banda sonora de Rebelde Way, la serie televisiva que dio origen a Erreway y que dejó una huella indeleble en los corazones de una generación.

Aunque la banda conquistó América Latina desde los 2000, nunca había pisado suelo costarricense, lo que convierte esta visita en un acontecimiento histórico.

“Esta primera visita al país se da en un momento único, en el que la banda está siendo recibida con un amor inmenso y un éxito rotundo en cada ciudad donde se presenta”, expresó el equipo de producción local.

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas y recorrerá los grandes éxitos de Erreway con canciones que aún laten fuerte en la memoria colectiva, como lo son “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet Baby”, “Que

se siente”, “Memoria”, entre muchos otros himnos que acompañaron amores, amistades, rebeldías y sueños de adolescencia.