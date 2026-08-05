Banda de marcha tica conquista un lugar entre las mejores del mundo

La Mercedes Marching Band de Heredia hizo historia al convertirse en la primera banda de Costa Rica y de Latinoamérica en competir en la International Class de Drum Corps International (DCI), el campeonato de marching band más importante del mundo.

La participación representa un hecho sin precedentes para el país, ya que la International Class es una categoría creada para reunir a agrupaciones internacionales dentro de la semana del DCI World Championships, la principal cita del marching band mundial.

La banda costarricense disputará las rondas preliminares del torneo y, si obtiene la puntuación necesaria, avanzará a las finales.

“Es una experiencia que todos hemos deseado en algún momento. Habíamos soñado con esto y ahora se nos va a dar gracias al esfuerzo que todos han hecho”, afirmó Pedro Hernández, director de la banda. Aunque la banda está conformada por más integrantes, únicamente 35 músicos pudieron viajar a Estados Unidos debido a factores económicos y migratorios.

Durante su estadía, la Mercedes Marching Band participará en las preliminares del campeonato, en el evento Shining a Light on Music Education, donde interpretará un repertorio con identidad costarricense que incluye cumbias y tambitos.

El objetivo es alcanzar un lugar en las finales que se realizan en el emblemático Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

“Estar aquí en Indianápolis ya es el premio. Ojalá muchas más bandas costarricenses puedan vivir esta experiencia porque realmente es increíble”, expresó.

El director también destacó el respaldo recibido por otras agrupaciones nacionales, entre ellas la Banda de La Fortuna, la Banda CEDES Don Bosco, la Banda de Tibás y la Banda Municipal de San José, al asegurar que este logro abre las puertas para que más bandas costarricenses y latinoamericanas puedan llegar en el futuro a la International Class.