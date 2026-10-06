Banda de “Los Lara” estaría involucrada en el ataque armado en EBAIS

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El grupo criminal “Los Lara” estaría vinculado con el ataque armado ocurrido en el EBAIS de Concepción de Alajuelita que dejó como saldo dos personas fallecidas: el guarda de seguridad y un hombre de apellido Álvarez.

De acuerdo con declaraciones de Nelson Barquero, viceministro del Ministerio de Seguridad Pública, se trata de un enfrentamiento entre las organizaciones criminales: “Los Lara” contra la banda de “Chuz” y “Los Pimienta”.

“Estos tienen un enfrentamiento a diario con la banda de Los Lara”, expresó.

Asimismo, Barquero recalcó que la persona fallecida de apellido Álvarez tenía antecedentes penales y hace una semana tanto él como otros integrantes del grupo habían sido detenidos con armas de fuego.

A estas personas se les impusieron solamente medidas cautelares, por lo que esta noche se encontraba en el EBAIS cuando fue atacado por estos sujetos.