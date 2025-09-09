El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la banda que se dedicaba estafas vía SMS estaría conformada por múltiples integrantes familiares.

Este martes las autoridades desarrollan una serie de allanamientos en varias zonas del país para desmantelar un grupo criminal.

Randall Zúñiga, director de OIJ, destacó que en total se mencionan al menos 10 denuncias en donde se lograron sustraer 15 millones de colones. También afirma que hay unas 45 denuncias más que van a ser asociadas o vinculadas a este caso.

“Se van a detener a 8 personas, de las cuales todas son familiares, de los cuales se va a pedir prisión preventiva a 5 de ellos y a otras 3 van a ser indagadas. A además, aparte de eso, tenemos también 45 posibles imputados más que serían, digamos, diferentes familiares“, afirmó Zúñiga.

Foto: Emerson Hidalgo.

Las autoridades destacan que estos sujetos utilizaban a mensajería de texto (SMS).

Los sospechosos presuntamente aprovechaban la facilidad para conseguir líneas telefónicas, donde el número está visible en la parte externa de la tarjeta SIM.

Consultaban estos números en aplicaciones bancarias para verificar si estaban vinculados a alguna cuenta del sistema bancario nacional.

Una vez identificado un número afiliado a una cuenta, lo inscribían en la compañía telefónica a nombre de cualquier persona (conocida o desconocida).

Foto: Emerson Hidalgo.

Acto seguido, durante días o incluso meses, comenzaban a sustraer dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas, transfiriéndolo principalmente a cuentas de familiares cercanos.

Los agentes continúan ejecutando estas acciones operativas. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.