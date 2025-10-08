La Banda Municipal de Acosta se prepara para conmemorar el Día de la Abolición del Ejército de Costa Rica de una forma muy especial en tierras mexicanas.

La agrupación participará los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en el reconocido

Bolo Fest, celebrado en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.

Gracias a una alianza con la Embajada de Costa Rica en México, también se realizará un acto especial con el objetivo de conmemorar la abolición del ejército de Costa Rica.

“Esta iniciativa nos llena de mucha ilusión porque vamos a poder representar algo que muy pocos pueden y es el hecho de no tener ejército, algo que nos llena de placer”, expresó José Manuel Mora, codirector de la banda.

La participación se gestó tras una invitación recibida el año anterior por parte de los organizadores del desfile.

Esta será la primera vez que la Banda Municipal de Acosta se presenta en México y también la primera ocasión en la que una banda internacional participa en este evento.

“Para esta ocasión viajaremos 200 integrantes divididos entre 120 músicos, folclor costarricense, banderines, al igual que padres de familia”, agregó Mora.

Para hacer realidad este viaje, la banda ha organizado bingos y actividades de recaudación con apoyo de la parroquia local y la municipalidad.

Las personas interesadas en apoyar podrán hacerlo a través de los canales oficiales que se comunicarán en sus redes sociales.