Las autoridades detuvieron a cinco personas como sospechosas de participar en el robo de ¢50 millones en un local de la cadena de supermercados Palí, ubicado en Hone Creek, provincia de Limón.

Se trata de una organización identificada por las autoridades como parte de la “banda del acetileno”, que habría ideado el plan en conjunto con una exempleada de la cadena para ejecutar el asalto.

El caso, ocurrido el 19 de abril de 2025, se conoce como el de “Los Falsos Empleados”, ya que los asaltantes habrían ingresado al local vestidos con uniformes de la empresa.

La exempleada de Walmart es una mujer de apellido Granados, de 33 años, quien se desempeñaba como encargada regional en Limón. Según la investigación, se habría reunido previamente con el principal sospechoso de liderar la banda del acetileno.

“Ella es quien, en apariencia, facilita el robo. La ubicamos en un vehículo junto con el cabecilla unos días antes del atraco. Por eso, una de las líneas investigativas apunta a que ella colaboró directamente con el plan”, explicó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Otro colaborador investigado es el administrador del supermercado Palí, quien habría incumplido los protocolos de seguridad en el ingreso de personas al establecimiento.

“En apariencia, no aplicó los procedimientos de seguridad, lo que permitió que los sujetos, vestidos con el uniforme del Palí, ingresaran como falsos empleados”, agregó Zúñiga.

Allanamientos y prófugos

Las autoridades judiciales realizaron seis allanamientos en San José, Cartago, Limón y Guanacaste, con el objetivo de capturar a siete personas vinculadas al asalto.

Sin embargo, dos sospechosos continúan prófugos desde hace varias semanas, entre ellos el presunto líder de la banda, un sujeto de apellido Sánchez.

Los detenidos son cuatro hombres de apellidos Alvarado, Carmona, Meléndez y Mora, con edades entre 29 y 36 años, así como la mujer apellidada Granados, de 33 años.

Celulares, llaves mayas, computadoras, armas de fuego, drogas y otros materiales relacionados con la investigación fueron decomisados por los agentes.