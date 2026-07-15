Banda costarricense “Caucel” vuelve a los escenarios nacionales

La agrupación nacional “Caucel” volverá a los escenarios el 28 de agosto con un concierto que marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Durante la presentación estrenará en vivo “Look & Feel”, el primer sencillo de su próximo EP.

El espectáculo se realizará a las 8:00 p. m. en El Sótano, Barrio Amón, donde la agrupación también interpretará parte del repertorio que ha construido desde su formación en 2019 y compartirá con el público el sonido que caracteriza esta nueva producción.

El regreso de la banda llega acompañado del lanzamiento de “Look & Feel”, una canción que invita a reflexionar sobre la influencia de las redes sociales en la vida cotidiana.

“Vivimos en una época marcada por contradicciones constantes. Nos inspira tanto el rock como el dancefloor, tanto lo análogo como lo digital, lo humano como la máquina. Esa dualidad y sus consecuencias terminaron influyendo directamente en el mensaje y en el sonido de la canción”, explicó la agrupación.

El sencillo es el resultado de cerca de dos años de trabajo creativo, un proceso en el que la banda exploró nuevas influencias y consolidó una propuesta que fusiona rock alternativo, música electrónica y pop.

“Ha sido un proceso de mucho aprendizaje y descubrimiento que nos permitió construir una identidad más clara, consistente y colaborativa”, señalaron.

“Look & Feel” es el primer adelanto del EP que Caucel tiene previsto lanzar entre finales de este año e inicios de 2027, producción con la que busca mostrar una versión más madura de su propuesta musical.

Actualmente, la agrupación está integrada por Fabián Escala (voz y guitarra), David Poveda (guitarra), Juan Camilo Colmenares (bajo) y José Ramón Vásquez (batería y secuencias).