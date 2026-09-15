Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Banda Comunal La Fortuna no participó en el desfile de Fiestas Patrias de este 15 de septiembre debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona.

Foto: Redes sociales

La agrupación ya estaba preparada para salir cuando decidió cancelar su participación con el objetivo de evitar daños en sus instrumentos, especialmente ante los compromisos que tendrá en las próximas semanas.

“Tristemente tenemos que informarles que no vamos a poder presentarnos en el desfile de Fiestas Patrias de ahorita de la mañana, ya que por las condiciones climáticas no se nos es posible”, explicó el director Erick Quesada.

La decisión también estuvo relacionada con la audición para el Festival de la Luz, prevista en menos de dos semanas, y con el viaje a Brasil que la banda realizará en menos de un mes.

“El motivo principal es que en menos de dos semanas tenemos la audición de festividad de la luz y en menos de un mes estaremos saliendo para Brasil. Y si los instrumentos se dañan, que con esta lluvia se van a dañar, no tendríamos un espacio, un margen de tiempo para poder enviarlos a reparar”, señaló Quesada.

El director aseguró que esperaron hasta el último momento antes de tomar la determinación.

“Esperamos hasta el último minuto para poder tomar la mejor decisión… a veces hay que tomar decisiones difíciles en pro del grupo y en el bienestar general”, afirmó.

Foto: Redes sociales

Para los integrantes, especialmente quienes esperaban desfilar por primera vez, la decisión tuvo un fuerte impacto emocional.

“Esta decisión nos duele muchísimo porque amamos la fecha, porque amamos desfilar en La Fortuna… Muchos integrantes hoy iba a ser su primer desfile”, expresó Quesada.