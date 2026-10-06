Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Banda Comunal de La Fortuna comenzó este martes una de las experiencias más importantes de su trayectoria: viajar a Brasil para representar al país en una competencia internacional.

El primer grupo de integrantes salió este 6 de octubre rumbo a territorio brasileño, mientras que el resto de la delegación viajará en los próximos días. En total, unos 170 músicos forman parte de la representación que llevará el nombre de La Fortuna y Costa Rica hasta São Paulo.

Foto: Redes sociales

La agrupación participará del Festival Internacional Imagination Marching Concepts, que se realizará del 9 al 11 de octubre en Mairiporã, São Paulo, donde tendrá la oportunidad de medirse con bandas de diferentes países.

La competencia pondrá a prueba a los costarricenses en distintas modalidades, entre ellas desfile, folclor, color guard, batallas de percusión y full banda.

Para esta presentación, la banda prepara un espectáculo cargado de identidad costarricense. Entre las piezas que interpretará durante el desfile se encuentran “El Torito”, “Playa, Montaña y Sol” y “El Sapo”, además de una propuesta de swing criollo.

Foto: Redes sociales

“Aquí es donde el sueño empieza a materializarse. Nuestro primer grupo sale hoy rumbo a Brasil, estamos muy emocionados por todo lo que vamos a vivir; pero con un compromiso y una responsabilidad enorme de saber que representamos a La Fortuna y Costa Rica”, publicó la banda.

El viaje es resultado de meses de preparación y de diferentes actividades realizadas para recaudar fondos y hacer posible la participación de la delegación costarricense.