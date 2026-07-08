Banda Comunal de Aserrí hará su primera participación internacional

Por primera vez desde su creación, la Banda Comunal de Aserrí saldrá del país para representar a Costa Rica en el campeonato de la Organización Internacional de Bandas (OIB), el cual se realizará del 24 al 29 de setiembre, en Guatemala.

La OIB reúne cada año a bandas de marcha de distintos países de Latinoamérica en una competencia que busca promover el intercambio cultural, el desarrollo artístico y la excelencia musical, convirtiéndose en uno de los encuentros más importantes de la región para este tipo de agrupaciones.

Como parte de su participación, la banda nacional competirá en diversas modalidades, entre ellas el desfile internacional, así como en las especialidades de solista, Color Guard, folclórico y show de campo, donde enfrentará a delegaciones provenientes de diferentes países.

Para la agrupación costarricense, esta participación representa un importante paso en su trayectoria al tratarse de su primera experiencia internacional, y la oportunidad de mostrar el talento nacional fuera de las fronteras.

En los meses previos de preparación, la banda asegura estar con ensayos y trabajo conjunto, mientras se afinan los últimos detalles antes de emprender el viaje; esto con el objetivo de dejar en alto el nombre de Costa Rica y demostrar el nivel artístico que caracteriza a las agrupaciones del país.