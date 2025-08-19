Cientos de usuarios han reportado problemas en el ingreso y funciones de la aplicación del Banco Popular.

La entidad bancaría específico que se trata de un “incidente a nivel de la app”.

“Le informamos que estamos presentando un incidente a nivel de la app, nuestros técnicos ya se encuentran realizando la revisión y atención correspondiente para solucionarlo a la brevedad posible”, destaca en correos enviados a usuarios.

Foto: Issac Villalta.

Entre las afectaciones, los usuarios mencionan que no los deja ingresar, les aparecen avisos de que no tienen cuenta registrada o que el servicio Sinpe Móvil no se puede utilizar.