El Banco Popular realizó un evento en el que presentó su reporte de Sostenibilidad y Gestión ASG 2025, además de la celebración del 57 aniversario, la tarde de este miércoles.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, donde los subgerentes Mario Roa y Daniel Mora destacaron que cada resultado obtenido es parte de las importantes estrategias que se han implementado en el último año.

Foto: Mario Roa y Daniel Mora.

Estrategia de sostenibilidad

La entidad logró un cumplimiento del 93% de las metas relacionadas con gobernanza, tanto para Banca como para distintas empresas.

En cuanto a temas ambientales, tuvo importantes reducciones de electricidad, agua, papel. Asimismo, ha brindado más de 81 charlas de materia financiera.

En materia de bandera azul, lograron un reconocimiento para todos los puntos BP del país mediante acciones como la recolección de más de 930 kilos de residuos no valorizables y de tapas plásticas.

Asimismo, ha generado más de 3.277 operaciones de crédito verde, lo que significa que es destinado a personas o empresas con movilidad eléctrica y generar infraestructura sostenible.

Cifras

El Banco Popular generó un valor económico en ingresos de 473.715 millones de colones. Siendo los segmentos de vivienda, empresarial y otros con mayor incremento respecto a diciembre 2024.

Asimismo, obtuvo una utilidad neta de 24.054 millones de colones, de los cuales un 25% es destinado a programas sociales, mientras que 1.673 millones de colones son dirigidos a Fondos Especiales.

Por su parte, la entidad reportó un aumento en clientes activos, pasando de 958.462 en 2023 a 1.135.679 en 2025.

Gina Carvajal, gerente general Banco Popular

Marlon Valverde, director de Banca Social BP



