Banco Popular impulsa el desarrollo con innovación y apoyo a las pymes

El Banco Popular reafirma su compromiso con el desarrollo de Costa Rica al presentar su XV Reporte de Sostenibilidad GRI 2025, documento que refleja una estrategia enfocada en combinar innovación tecnológica, solidez financiera y un fuerte impacto social.

Durante el último año, el Conglomerado Financiero generó más de ₡473 mil millones en valor económico, de los cuales cerca de ₡450 mil millones fueron redistribuidos en la economía nacional mediante inversión social, generación de empleo, contratación de bienes y servicios, así como el fortalecimiento de su capacidad institucional.

Además, el Banco mantiene un elemento diferenciador dentro del sistema financiero costarricense: el 25% de sus utilidades se destina por ley a programas sociales, contribuyendo directamente al bienestar de miles de personas y comunidades.

Innovación para acercar la banca a las personas

Con más de 1,1 millones de clientes activos, el Banco Popular continúa modernizando sus servicios mediante una estrategia de transformación digital que incluye mejoras en su aplicación móvil, soluciones de autoservicio por WhatsApp y el desarrollo de productos completamente digitales.

La entidad destacó que estas iniciativas buscan ofrecer una experiencia más sencilla, ágil y segura, sin perder la cercanía que ha caracterizado a la institución durante más de cinco décadas.

Récord histórico en banca social

Uno de los principales resultados del 2025 fue la mayor colocación de recursos de banca social en la historia del Banco Popular, al superar los ₡71.000 millones destinados a proyectos de vivienda, actividades productivas, emprendimientos, organizaciones sociales y desarrollo comunal.

La institución señaló que cada financiamiento representa una oportunidad para que familias accedan a una vivienda, emprendedores fortalezcan sus negocios y comunidades impulsen proyectos que mejoren su calidad de vida.

Mayor respaldo para las pequeñas y medianas empresas

Las pymes también ocuparon un lugar prioritario dentro de la estrategia del Banco Popular.

A través de FODEMIPYME, la institución colocó más de ₡12.341 millones en créditos, respaldados además por ₡30.213 millones en avales y garantías, acompañados de programas de capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada.

El Banco también fortaleció alianzas con organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento y desarrollar nuevos instrumentos que impulsen la competitividad de las empresas costarricenses.

La sostenibilidad como eje de la estrategia

El Reporte de Sostenibilidad destaca importantes avances en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), alcanzando un 93,32% en su Índice de Sostenibilidad ASG.

Durante el último año, la entidad fortaleció su cartera de financiamiento verde, amplió programas de educación financiera y consolidó iniciativas orientadas a la inclusión financiera y la eficiencia ambiental.

“La sostenibilidad es la forma en que hacemos banca”

La gerente general corporativa del Banco Popular, Gina Carvajal Vega, aseguró que la transformación que impulsa la institución tiene como objetivo ofrecer una banca cada vez más moderna y accesible sin perder su esencia social.

“Estamos invirtiendo en innovación, fortaleciendo nuestra solidez financiera y acelerando nuestra evolución tecnológica, pero sin perder aquello que nos distingue desde hace más de cinco décadas: utilizar cada decisión para generar bienestar, abrir oportunidades y aportar al progreso de Costa Rica”, afirmó.

La jerarca añadió que la sostenibilidad forma parte del ADN de la institución.

“Para nosotros, la sostenibilidad no es un proyecto; es la forma en que hacemos banca. Cada decisión que tomamos busca crear valor para las personas, fortalecer las comunidades y construir un mejor futuro para las próximas generaciones”, concluyó.

Principales resultados del Banco Popular en 2025

₡473 mil millones en valor económico generado.

en valor económico generado. 25% de las utilidades destinadas a programas sociales.

destinadas a programas sociales. Más de 1,1 millones de clientes activos.

de clientes activos. ₡71.000 millones colocados en banca social, la cifra más alta de su historia.

colocados en banca social, la cifra más alta de su historia. ₡12.341 millones en créditos otorgados mediante FODEMIPYME.

en créditos otorgados mediante FODEMIPYME. 93,32% en el Índice de Sostenibilidad ASG.

Con estos resultados, el Banco Popular asegura que continúa fortaleciendo un modelo de banca que apuesta por la innovación, la inclusión financiera y el desarrollo sostenible, manteniendo como eje central la generación de oportunidades para las personas y el crecimiento de Costa Rica.