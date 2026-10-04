Banco Popular anuncia mejoras en Sistema de Crédito

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El Banco Popular hizo un importante anuncio sobre su Sistema de Crédito y es que estos días estará en mantenimiento, por lo que se encuentran deshabilitados los pagos y las consultas de préstamos a través de sus canales oficiales.
Foto: Comunicado enviado a sus clientes
“Como parte de las mejoras que estamos realizando, los servicios de consulta y pago de créditos estarán disponibles nuevamente a partir del miércoles 07 de octubre en nuestros canales oficiales”, dejo la entidad bancaria a través de un comunicado a sus clientes.
Por otro lado, el Popular recuerda a sus usuarios que el período para realizar pagos de crédito sin cobro por intereses moratorio se mantiene hasta el 15 de octubre.
El ente financiero también anunció que a partir de mañana 5 de octubre el nuevo horario para la oficina BP Total Catedral será de lunes a viernes de 8:45 a.m. hasta las 4:30 p.m.
Esta oficina se ubica 50 metros oeste del Parque Central, sobre Avenida Segunda.