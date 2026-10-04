Banco Popular anuncia mejoras en Sistema de Crédito

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El Banco Popular hizo un importante anuncio sobre su Sistema de Crédito y es que estos días estará en mantenimiento, por lo que se encuentran deshabilitados los pagos y las consultas de préstamos a través de sus canales oficiales.

Foto: Comunicado enviado a sus clientes

“Como parte de las mejoras que estamos realizando, los servicios de consulta y pago de créditos estarán disponibles nuevamente a partir del miércoles 07 de octubre en nuestros canales oficiales”, dejo la entidad bancaria a través de un comunicado a sus clientes.

Por otro lado, el Popular recuerda a sus usuarios que el período para realizar pagos de crédito sin cobro por intereses moratorio se mantiene hasta el 15 de octubre.

Nuevos horarios en BP Total Catedral

El ente financiero también anunció que a partir de mañana 5 de octubre el nuevo horario para la oficina BP Total Catedral será de lunes a viernes de 8:45 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Esta oficina se ubica 50 metros oeste del Parque Central, sobre Avenida Segunda.