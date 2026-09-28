Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Banco Nacional (BN), en alianza con Mastercard, presentó la tarjeta de crédito Día a Día, una nueva opción que brinda devoluciones de dinero por compras relacionadas con los gastos habituales de las familias costarricenses.

La iniciativa busca que los clientes obtengan beneficios económicos a partir de consumos que ya forman parte de su presupuesto, como alimentación, medicamentos, servicios de salud, combustible y cuidado de mascotas.

La nueva tarjeta recompensa compras relacionadas con alimentación, salud, movilidad y cuidado de mascotas/ Foto Isaac Villalta.

¿Cuánto devuelve la tarjeta Día a Día?

La tarjeta ofrece un 5% de cashback o devolución de dinero en las siguientes categorías:

Supermercados, minisúper y pulperías.

Farmacias, clínicas, hospitales y laboratorios.

Gasolineras.

También brinda un 3% de devolución en:

Restaurantes y establecimientos de comidas rápidas.

Veterinarias y tiendas para mascotas.

Según el Banco Nacional, estas categorías fueron seleccionadas después de analizar la manera en que los hogares costarricenses organizan sus gastos y atienden sus principales necesidades.

“Día a Día representa una evolución positiva en nuestra forma de diseñar productos financieros: productos más cercanos, útiles y sostenibles, pensados para acompañar la realidad de los hogares costarricenses”, señaló Claudia Salas Picado, directora de Emisión Comercial del Banco Nacional.

Claudia Salas Picado, directora de Emisión Comercial del Banco Nacional/ Foto Isaac Villalta

BN promueve el uso responsable del crédito

La entidad explicó que la tarjeta Día a Día no pretende incentivar un mayor consumo, sino permitir que los usuarios obtengan más valor de las compras que realizan con frecuencia.

También recordó que el uso de una tarjeta de crédito debe estar acompañado de una adecuada planificación financiera, el conocimiento de la capacidad de pago y una administración responsable de los gastos.

“Queremos que nuestros clientes no solo accedan a productos financieros, sino que cuenten con herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones, planificar de manera inteligente y obtener más valor de los recursos que administran cotidianamente”, afirmó Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del Banco Nacional.

Educación financiera

El lanzamiento forma parte de la estrategia de banca responsable del BN y se suma a las acciones desarrolladas mediante el programa BN Libertad Financiera.

Durante 2025, más de 672 mil personas participaron en las iniciativas de formación impulsadas por la entidad. Desde su creación, hace casi una década, el programa registra más de 2,4 millones de participantes.

Por medio de esta propuesta, el banco busca que más personas desarrollen habilidades para administrar sus recursos, tomar decisiones informadas y construir una relación sostenible con el dinero.

Representantes del Banco Nacional y Mastercard participaron en la presentación oficial de la tarjeta Día a Día.

¿Cómo solicitar la tarjeta Día a Día?

Las personas interesadas pueden solicitar la tarjeta de crédito Día a Día llamando al 2212-2000 o visitando cualquiera de las oficinas del Banco Nacional en el país.

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