El Banco Nacional (BN) reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible al presentar su Reporte de Sostenibilidad 2025, documento que evidencia una movilización superior a ₡22.600 millones en financiamiento destinado a proyectos con impacto ambiental, social y económico.

La inversión permitió impulsar iniciativas enfocadas en la mitigación y adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de sectores productivos y la generación de oportunidades para miles de personas y empresas en todo el país.

“El liderazgo nacional del BN cobra sentido cuando se transforma en oportunidades reales para las personas, las empresas y las comunidades. Cada crédito sostenible y cada proyecto financiado representan una inversión en el futuro del país”, afirmó Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del Banco Nacional.

Rosaysella Ulloa Villalobos, Gerente General del Banco Nacional

Financiamiento para una economía más sostenible

El informe destaca programas como Pura Verde y el Bono Azul, herramientas financieras diseñadas para respaldar proyectos ambientales y promover una economía baja en carbono.

A través de Pura Verde, el Banco impulsa 92 planes de inversión que movilizan $65 millones provenientes de la Unión Europea, destinados a iniciativas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Además, durante el 2025 la entidad financió 566 vehículos eléctricos, por un monto superior a ₡7.182 millones, contribuyendo a la reducción de emisiones y al impulso de una movilidad más limpia.

Más de 672.000 personas fortalecieron sus capacidades financieras durante 2025

Liderazgo financiero

El Reporte de Sostenibilidad también refleja la fortaleza financiera de la institución.

Durante el 2025, el Banco Nacional mantuvo el liderazgo en el mercado de crédito con una participación del 20,1%, mientras que en captación alcanzó el 25,5% del mercado nacional.

Al cierre del año, la entidad registró un patrimonio superior a ₡930.600 millones, utilidades por más de ₡86.000 millones y aportó más de ₡43.000 millones en cargas parafiscales.

La cartera sostenible beneficia a más de 106.000 mujeres y 115.000 pymes, con saldos que superan los ₡2,6 billones.

Avances ambientales

Entre los principales logros ambientales alcanzados por el Banco Nacional destacan:

Movilización de más de ₡22.600 millones en financiamiento sostenible.

en financiamiento sostenible. Reducción del consumo energético en 1,6 millones de kWh .

. Ahorro de 6,1 millones de litros de agua .

. Disminución de más de 9.200 litros de combustible .

. Reciclaje del 100% de las tarjetas bancarias desechadas , transformando 234 kilogramos de material en madera plástica.

, transformando 234 kilogramos de material en madera plástica. Clasificación del 93% de su cartera de crédito bajo la metodología internacional PCAF para medir emisiones financiadas.

Más de 672.000 personas fortalecieron su educación financiera

En el ámbito social, el Banco informó que más de 672.000 personas participaron durante el 2025 en el programa BN Libertad Financiera, alcanzando cerca de 2,5 millones de beneficiarios desde su creación.

Actualmente, la entidad atiende a 2,8 millones de clientes, de los cuales más de 405.000 cuentan con acceso a crédito y 1,9 millones utilizan servicios digitales.

Asimismo, el BN mantiene presencia en los 24 territorios indígenas del país y brinda apoyo a más de 140.000 pequeñas y medianas empresas, además de cerca de 4.500 empresas de distintos sectores productivos.

Con estos resultados, el Banco Nacional asegura que continúa fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad mediante soluciones financieras, programas de inclusión y acciones enfocadas en generar desarrollo económico, social y ambiental para Costa Rica.

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