Banco Nacional de Costa Rica movilizó 50 millones de dólares para el desarrollo sostenible

(EFE) El Banco Nacional de Costa Rica movilizó durante el año 2025 cerca de 50 millones de dólares en financiamiento sostenible para impulsar proyectos ambientales, productivos y sociales que contribuyen a la construcción de un país más resiliente, inclusivo y competitivo, reveló la entidad bancaria en su Reporte de Sostenibilidad 2025.

La directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, Silvia Chaves Herra, afirmó en entrevista con EFE que la sostenibilidad es “una forma de construir desarrollo” por medio de la solidez financiera, impacto social y compromiso ambiental y una “nueva manera de hacer negocios para prepararse y enfrentar el presente y el futuro”.

“La sostenibilidad es la nueva manera de hacer negocios, para el Banco Nacional impulsar a las empresas y clientes para que también lo hagan significa transformar Costa Rica, significa que desde la cultura de cada una de las empresas que trabajan con nosotros integremos aspectos ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en toda nuestra cadena y que el negocio sea rentable, competitivo, que genere bienestar y valor ambiental y social”, destacó Chaves.

La directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, Silvia Chaves Herra, habla con EFE durante una entrevista este miércoles, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

En total, los 50 millones de dólares fueron colocados mediante instrumentos y programas como Pura Verde, orientado a impulsar proyectos relacionados con energía limpia, reciclaje y protección de la naturaleza, además del Bono Azul, enfocado a financiar proyectos que protegen los océanos y los recursos hídricos.

Dentro de este esfuerzo, para 2025 Pura Verde contaba con 92 planes de inversión y había contribuido a canalizar 65 millones de dólares provenientes de la Unión Europea (UE) para iniciativas de adaptación y mitigación climática.

Asimismo, el Banco Nacional se convirtió en la única entidad bancaria del país en lanzar su propia taxonomía climática, una herramienta que facilita la identificación y promoción de inversiones alineadas con los objetivos de sostenibilidad y acción climática.

“El riesgo climático es una realidad que tenemos en Costa Rica y el mundo, la movilización de recursos que ha hecho el Banco Nacional es precisamente para mitigar este riesgo, es para adaptar a las empresas para que puedan enfrentar las consecuencias del cambio climático, sin que generen pérdidas o costos. Nosotros en el Banco Nacional preferimos invertir ya en el futuro y acompañar y transformar a nuestras empresas clientes hacia una economía más eficiente”, afirmó Chaves.

Actualmente, la entidad atiende a más de 140.000 pequeñas y medianas empresas, así como cerca de 4.500 grandes empresas, respaldando sus actividades estratégicas como vivienda, turismo, agricultura y ganadería; sectores que generan empleo y bienestar para el país.

Al mismo tiempo, acompaña a comunidades en territorios fronterizos, costeros e insulares, así como en los 24 territorios indígenas del país mediante el acceso a crédito, bancarización y digitalización, con el objetivo de reducir brechas de acceso y generar mayores oportunidades económicas en zonas más vulnerables.

Durante el 2025, el Banco Nacional también destacó una gestión responsable al valorizar residuos equivalentes al 4,24 % de toda la basura que se genera diariamente en Costa Rica, redujo su consumo energético en 1,6 millones de kWh y logró un ahorro de 6,1 millones de litros de agua.

Además, recicló el 100 % de las tarjetas de desecho, transformando 234 kilos en madera plástica y capacitó a más de 2.400 colaboradores en finanzas sostenibles.

En ese periodo, la entidad logró clasificar el 93 % de su cartera de crédito bajo los estándares de la alianza global Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), una metodología internacional que permite medir las emisiones generadas por las actividades económicas que financian las entidades financieras.