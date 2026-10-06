Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Costa Rica tendría este año el menor crecimiento económico entre los países de Centroamérica, según las nuevas proyecciones del Banco Mundial, que estiman una expansión de 3,3% para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La cifra representa una desaceleración frente al 4,5% registrado en 2025 y coloca al país por debajo de la mayoría de países en la región:

Panamá: 4,2%

⁠El Salvador: 4,5%

⁠Guatemala: 3,7%

⁠Nicaragua: 3,6%

Honduras: 3,4%

El comportamiento también contrasta con el desempeño regional. Para América Latina y el Caribe, el organismo proyecta un crecimiento de 2,2% en 2026. Sin embargo, dentro de la región existen diferencias importantes entre economías y algunas mantienen tasas superiores debido a sus condiciones internas y sectores de mayor dinamismo.

En el caso costarricense, el crecimiento ha estado vinculado principalmente con las exportaciones de bienes manufacturados y la inversión extranjera. El Banco Mundial señala que estos factores lideraron la expansión económica del país, mientras que en Panamá los servicios, especialmente transporte y logística, tienen un papel central.

La desaceleración se produce en un contexto de menor dinamismo de la actividad económica regional y de condiciones financieras que todavía limitan el consumo y la inversión privada. El organismo señala que la incertidumbre global, el reducido espacio fiscal y los elevados costos reales de financiamiento pesan sobre la demanda interna de los países latinoamericanos.

A esto se suman riesgos externos relacionados con la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, así como posibles efectos climáticos derivados del fenómeno de El Niño. Estos factores podrían afectar la producción y aumentar las presiones sobre los precios, particularmente en economías con mayor exposición a la importación de energía y alimentos.

El informe también muestra que el crecimiento centroamericano responde a estructuras diferentes. Guatemala y Honduras tienen un fuerte aporte del consumo de los hogares asociado a las remesas, mientras que Nicaragua mantiene una expansión apoyada en distintos sectores productivos. Panamá, por su parte, conserva un mayor dinamismo relacionado con el Canal, la logística y el transporte.

Costa Rica llega a esta etapa después de haber registrado tasas de crecimiento superiores: el PIB aumentó 4,1% en 2024 y 4,5% en 2025. Para 2027, el Banco Mundial prevé una recuperación moderada hasta 3,5%.