Banco Mundial: Costa Rica tendría el menor crecimiento de la región centroamericana

Costa Rica tendría este año el menor crecimiento económico entre los países de Centroamérica, según las nuevas proyecciones del Banco Mundial, que estiman una expansión de 3,3% para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La cifra representa una desaceleración frente al 4,5% registrado en 2025 y coloca al país por debajo de la mayoría de […]

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Costa Rica tendría este año el menor crecimiento económico entre los países de Centroamérica, según las nuevas proyecciones del Banco Mundial, que estiman una expansión de 3,3% para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La cifra representa una desaceleración frente al 4,5% registrado en 2025 y coloca al país por debajo de la mayoría de países en la región:

  • Panamá: 4,2%
  • ⁠El Salvador: 4,5%
  • ⁠Guatemala: 3,7%
  • ⁠Nicaragua: 3,6%
  • Honduras: 3,4%

El comportamiento también contrasta con el desempeño regional. Para América Latina y el Caribe, el organismo proyecta un crecimiento de 2,2% en 2026. Sin embargo, dentro de la región existen diferencias importantes entre economías y algunas mantienen tasas superiores debido a sus condiciones internas y sectores de mayor dinamismo.

En el caso costarricense, el crecimiento ha estado vinculado principalmente con las exportaciones de bienes manufacturados y la inversión extranjera. El Banco Mundial señala que estos factores lideraron la expansión económica del país, mientras que en Panamá los servicios, especialmente transporte y logística, tienen un papel central.

La desaceleración se produce en un contexto de menor dinamismo de la actividad económica regional y de condiciones financieras que todavía limitan el consumo y la inversión privada. El organismo señala que la incertidumbre global, el reducido espacio fiscal y los elevados costos reales de financiamiento pesan sobre la demanda interna de los países latinoamericanos.

A esto se suman riesgos externos relacionados con la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, así como posibles efectos climáticos derivados del fenómeno de El Niño. Estos factores podrían afectar la producción y aumentar las presiones sobre los precios, particularmente en economías con mayor exposición a la importación de energía y alimentos.

El informe también muestra que el crecimiento centroamericano responde a estructuras diferentes. Guatemala y Honduras tienen un fuerte aporte del consumo de los hogares asociado a las remesas, mientras que Nicaragua mantiene una expansión apoyada en distintos sectores productivos. Panamá, por su parte, conserva un mayor dinamismo relacionado con el Canal, la logística y el transporte.

Costa Rica llega a esta etapa después de haber registrado tasas de crecimiento superiores: el PIB aumentó 4,1% en 2024 y 4,5% en 2025. Para 2027, el Banco Mundial prevé una recuperación moderada hasta 3,5%.