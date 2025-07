El Banco Mundial actualizó su clasificación de países según el nivel de ingresos, y Costa Rica fue ascendida a la categoría de ingresos altos.

Con este cambio, el país se une a una lista de 86 naciones, entre ellas Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay y la mayoría de los países europeos.

La clasificación se basa en el Ingreso Nacional Bruto (INB), indicador que refleja el ingreso total que reciben los residentes de un país, incluyendo ciudadanos, empresas y el gobierno, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Esto comprende el Producto Interno Bruto más utilidades, remesas o rentas provenientes del extranjero.

“Fuimos un país muy pobre en el pasado. Éramos un país de ingreso medio y estuvimos ahí estancados. Tres años nos llevó para llegar a ser de ingreso alto. ¿Quiere decir que en Costa Rica no hay pobres? No, todavía hay muchas personas en estas condiciones y queda mucho por resolver. Vamos a seguir creciendo y llegar a ser de los ingresos más altos per cápita del mundo”, afirmó el presidente de la República, Rodrigo Chaves.