Banco de Sangre solicita donaciones este sábado

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El Banco Nacional de Sangre pide a la población donaciones de sangre este sábado 27 de diciembre.
El horario es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y no se requiere cita previa.
Está ubicado en Zapote, al costado suroeste de la parroquia Inmaculada Concepción de María.
Cada donación puede contribuir a salvar cuatro vidas y durante esta época suelen requerirse más insumos debido al aumento de atenciones en centros médicos.
Adicionalmente, como parte de las campañas extramuros, el 29 y 30 de diciembre, la población también tendrá la posibilidad de donar en el templete de la Basílica de Los Ángeles de 8:30 a.m. a 12:00 m.d.
El Banco de Sangre únicamente estará cerrado durante el 31 de diciembre y 1 de enero.
Cualquier información adicional o consultas puede comunicarse al número de WhatsApp 8992-2151.
Lorena Bogantes
Colaboradora de Grupo Extra