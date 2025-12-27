Banco de Sangre solicita donaciones este sábado

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Banco Nacional de Sangre pide a la población donaciones de sangre este sábado 27 de diciembre.

El horario es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y no se requiere cita previa.

Está ubicado en Zapote, al costado suroeste de la parroquia Inmaculada Concepción de María.

Cada donación puede contribuir a salvar cuatro vidas y durante esta época suelen requerirse más insumos debido al aumento de atenciones en centros médicos.

Requisitos

Estar saludable

⁠Peso mayor a 52 Kg.

⁠Tener entre 18 y 65 años

⁠Portar la cédula

⁠Desayunar y tomar bastante agua

Adicionalmente, como parte de las campañas extramuros, el 29 y 30 de diciembre, la población también tendrá la posibilidad de donar en el templete de la Basílica de Los Ángeles de 8:30 a.m. a 12:00 m.d.

El Banco de Sangre únicamente estará cerrado durante el 31 de diciembre y 1 de enero.

Cualquier información adicional o consultas puede comunicarse al número de WhatsApp 8992-2151.

Lorena Bogantes

Colaboradora de Grupo Extra