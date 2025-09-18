La Junta directiva del Banco Central de Costa Rica tomó la decisión, de forma unánime, de reducir la Tasa Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, es decir, un 0,25% para que se ubique en un 3,50%.

Entre las principales razones, Roger Madrigal, presidente de la entidad, explicó que el comportamiento de la inflación permitió realizar el ajuste.

“Dada la severidad de algunos choques externos y climáticos, la inflación interanual se ha ubicado en niveles por debajo del rango de tolerancia alrededor de la meta anunciada por el Banco Central. Tanto la inflación general, medida con el Índice de Precios al Consumidor, como el promedio de los indicadores de inflación subyacente han tenido una trayectoria descendente”, señalaron.

Conferencia Banco Central – Fotografía Randall Sandoval

De acuerdo con las proyecciones del Banco Central, la inflación alcanzaría el rango de tolerancia, de un 2%, a inicios del 2027.

Esta es la segunda reducción que realiza el ente en el año.