Banco Central rechaza incluir empleo en mandatos monetarios

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) externó su negativa al proyecto de ley que pretende modificar la Ley Orgánica de la autoridad monetaria para incluir el empleo como una de las metas prioritarias de la política monetaria.

Según el texto presentado por el Frente Amplio, tramitado bajo el expediente 25.266, el Banco Central tendría que mantener la estabilidad interna y externa acorde con el potencial de la economía para aumentar la producción con el fin de promover el pleno empleo, los recursos productivos, precios estables y tasas de interés moderadas en el largo plazo.

“Las justificaciones de los legisladores es que eso permitiría resolver problemas estructurales como el alto desempleo, la insuficiencia de políticas públicas para la empleabilidad y un crecimiento económico reducido. Esas justificaciones están basadas en premisas que no son correctas, como, por ejemplo, que la inflación baja y estable es opuesta a un mayor crecimiento económico o que el Banco Central tiene las herramientas para poder cumplir con esos objetivos de forma simultánea”, explicó Bernal Laverde, funcionario de la División Económica del BCCR.

Los miembros de la junta directiva detallaron que no es el primer proyecto de ley en la Asamblea Legislativa con dicho fin, ya que se han presentado cuatro iniciativas similares en el pasado, las cuales también tuvieron un dictamen negativo.

“Este tema es recurrente aquí en la Junta Directiva, la Asamblea Legislativa ha enviado varias iniciativas al respecto. La última que vio esta Junta fue en el 2023. A todas ellas se les ha emitido criterio negativo”, agregó Laverde.

El BCCR explicó que el enfoque principal de la política monetaria es mantener la estabilidad macroeconómica mediante una inflación baja y estable, lo cual genera el entorno para que otras políticas públicas e iniciativas privadas alcancen resultados de eficiencia, equidad y bienestar para la población.

Además, argumentan que la estabilidad de precios resguarda el poder adquisitivo de la población, reduce los costos de transacción y favorece la asignación de los recursos de la economía para obtener un mayor crecimiento económico y generación de empleo.

“Es claro, tanto en teoría económica como en evidencia empírica, que una inflación baja y estable, de alguna forma, contribuye al crecimiento económico, pero desde el punto de vista de generar un ambiente estable para que los otros determinantes del crecimiento puedan desarrollarse”, comentó Laverde.

El Banco señala que la política monetaria conlleva un proceso para identificar y valorar los riesgos presentes en el entorno macroeconómico que puedan desviar la inflación de las proyecciones del rango meta. En dicho proceso, la autoridad puede aplicar ajustes graduales con los instrumentos disponibles para el estímulo de la economía.

La Junta Directiva destacó reducciones en la Tasa de Política Monetaria, en el encaje mínimo legal o en facilidades temporales de crédito a mediano plazo, como en el 2020, cuando inyectó ¢843 mil millones como parte del proceso de recuperación posterior a la pandemia del Covid-19.

El BCCR considera que no es necesario cambiar la norma. También mencionan que el crecimiento económico sostenido y la generación de empleo en el mediano y largo plazo no dependen de la política monetaria, ya que las acciones requieren ser más precisas y focalizadas según las necesidades particulares de la población o los sectores productivos.

Además, cuestionan que la iniciativa no incorpore nuevos instrumentos o mecanismos para que el Banco Central logre los objetivos adicionales que se le impondrían.

“Se generan más objetivos primordiales, pero no se cambia el acervo de herramientas o instrumentos que el Banco Central tiene. Eso puede generar conflictos de los instrumentos con respecto a los objetivos y reducir la efectividad de las políticas”, señaló Laverde.

Róger Madrigal Presidente del BCCR “En el discurso que fue muy publicitado del señor Kevin Warsh, deja claro que la prioridad del Banco Central en Estados Unidos (que tiene doble mandato con empleo) es controlar la inflación. Hay corrientes renovadas que hablan de que la función de los bancos centrales es mantener una inflación baja y estable”.

Max Soto Directivo del BCCR “Me parece que el mensaje que transmiten, que se recoge en el proyecto de ley, deja la sensación de que el Banco Central se desentiende del tema de la producción o del indicador del desempleo y que se concentra, exclusivamente, en el tema de la inflación”.