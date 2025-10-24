Banco Central prevé que la inflación se mantenga negativa en 2025

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé que la inflación se mantenga negativa en los meses restantes del 2025.

En octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), calculó el Índice de Precios al Consumidor en un -1%. Actualmente, el indicador lleva 29 meses por debajo de la meta de inflación del 3% que mantiene el BCCR.

“Las metas, se puede revisar en gran cantidad de países, no se cumplen puntualmente. La Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene 4 años de estar fuera, desviado, y hace como 4 o 5 años también estaban muy por de abajo del 2%. Entonces, tienen al igual como 10 años de estar desviado y nadie cuestiona de que hay un problema”, indicó Roger Madrigal, presidente del BCCR.

Dentro de la entidad se mantiene la discusión por revisar los elementos que componen la inflación y la meta establecida. Madrigal recalca que el mandato legal al que tienen que obedecer es una variación en los precios que sea baja y estable.

“La forma operativa que el banco escogió fueron las metas de inflación. Pero ¿qué es lo que se debe cumplir? Lo que dice la ley o el plan operativo. Ojalá los dos, pero si tenemos que escoger, yo diría que la ley”, agregó.

Además, explicó que, en la teoría económica, la estrategia para reducir la inflación es que los Bancos Centrales retiren el dinero de la economía por medio de la Tasa Monetaria. Al reducirse la demanda de los bienes y servicios, su valor se reduce.

“Trata de modificar el comportamiento de los que compran, le quita el poder de compra, por decir así, a los colones con los que quieren comprar”, detalló Madrigal.

Sin embargo, en el último año, el efecto fue generado por un choque climático que redujo la producción de cultivos como la papa, cebolla y el tomate, viéndose afectada la oferta en el mercado.

Madrigal sostuvo que en el análisis del Banco toman en cuenta las razones que generan el comportamiento de los precios en el país y consideran que el periodo de deflación no obedece a las decisiones de política monetaria del BCCR.