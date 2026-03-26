Banco Central mantiene Tasa de Política Monetaria en 3,25%

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) tomó la decisión de mantener la Tasa de Política Monetaria en 3,25%, según lo dio a conocer en conferencia de prensa.

Róger Madrigal, presidente de la autoridad monetaria, indicó que la creciente incertidumbre internacional debido al conflicto bélico en Oriente Medio que ha generado un aumento en los precios internacionales de materias primas, entre ellas el petróleo y los granos básicos.

“La duración e intensidad del conflicto es incierta, lo que afecta las perspectivas de crecimiento global y acelera la inflación. Este entorno externo ha modificado de forma significativa el balance de riesgos. En esta ocasión, se inclinan al alza dada la elevada incertidumbre en los mercados internacionales y su efecto sobre las materias primas, condiciones financieras y crecimiento económico. Ello exige un enfoque prudente en la conducción de la política monetaria”, indicó Madrigal.

El presidente alertó sobre un choque inflacionario que se apróxima para el país con aumentos importantes en los bienes y servicios que consumen los costarricenses.

Los modelos de proyección de la entidad muestran que la inflación ingresaría al rango de tolerancia, entre el 2% y el 4% en el último trimestre del año, seis meses previos a lo estimado al principio del 2025.