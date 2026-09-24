Banco Central mantiene Política Monetaria en 3% anual

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) tomó la decisión, por mayoría, de mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un 3% anual. Róger Madrigal, presidente de la autoridad monetaria, indicó que dos miembros de la Junta Directiva votaron por disminuir la TPM.

Esta es la primera pausa desde la reducción anunciada en julio.

“La decisión se adoptó en un contexto de mayor incertidumbre externa en relación con la información disponible en el mes de junio: las interrupciones al tránsito de petróleo y sus derivados en Medio Oriente, el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción de alimentos, generarían presiones adicionales sobre los precios de materias primas”, mencionó el BCCR.

Dichos factores también generarían una presión sobre la inflación de Costa Rica. Madrigal detalló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendría un valor positivo en setiembre, rompiendo 16 meses consecutivos con inflación negativa.