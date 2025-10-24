Banco Central mantiene la Tasa de Política Monetaria

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) tomó la decisión de mantener la Tasa Política Monetaria en el 3,5% en su reunión para el mes de octubre.

“La Junta Directiva consideró de manera unánime que el nivel actual, junto con las expectativas de inflación, es coherente con una postura de política monetaria cercana a la neutralidad”, indicó Roger Madrigal

En el análisis, los directivos señalaron que la inflación permanecería negativo en el cierre del año y los primeros meses del 2026.

Los directivos hicieron énfasis en el efecto del choque climático que generaron una alza en los precios agrícolas y recalcaron que no es por las decisiones de política monetaria de la entidad.

Además, destacaron el desempeño de la economía, medido por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), el cual muestra una aceleración de la economía nacional.

“Del contexto internacional se incorporó en el análisis la reciente revisión al alza en las proyecciones de crecimiento económico por parte de organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional. Esta revisión se explica por el adelanto de compras y acumulación de inventarios ante las barreras comerciales anunciadas. No obstante, persiste una elevada incertidumbre debido a la indefinición de dichas políticas, y el posible traslado al consumidor final del costo de los aranceles, así como los riesgos asociados a conflictos geopolíticos en curso”, agregaron al análisis.

Adicional, el Banco valoró que el sistema financiero requiere de tiempo para que continúe la transmisión a las tasas de interés de las últimas reducciones en la TPM.